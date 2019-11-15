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Общество

Серия мероприятий с участием детей готовится в Пскове ко Дню матери

20.11.2019 11:41|ПсковКомментариев: 0

Псковичи отметят День матери концертными программами. Мероприятия начнутся уже в четверг, 21 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова. В 14.00 Дом детского творчества торжественно открывает городскую выставку декоративного и изобразительного творчества «С чего начинается Родина». Выставка посвящена предстоящему Дню матери и проходит в рамках акции «Псков - Город воинской славы».

В этот же день в 16.00 Библиотека «Диалог» (ул. Поселочная, 15) приглашает всех желающих на литературно-музыкальный вечер «О той, кто дарует нам жизнь и тепло». В программе вечера - концерт воспитанников Детской музыкальной школы №4 и чтение стихов.

На следующий день, 22 ноября, в 18.00 концертный зал Детской музыкальной школы №2 им. М. П. Мусоргского (ул. Красноармейская, 21) откроет свои двери для гостей праздничного концерта «Ее величество МАМА!». Концерт подготовлен учащимися и преподавателями музыкальной школы.

Основные торжества развернутся в сам праздничный день - 24 ноября. В 12.00 Детская экологическая библиотека «Радуга» (ул. Новоселов, 11) в рамках клуба выходного дня проведет музыкально-театрализованную программу «Маме - с любовью!».

Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева в 13.00 совместно с Советом ветеранов микрорайона организует музыкально-поэтический вечер «Низкий поклон вам, матери России». Мероприятие будет посвящено матерям, чьи сыновья героически погибли в составе 6-й роты.

Праздничный концерт «Спасибо, мама» начнется в 14.00 в Доме офицеров. С 10.00 до 17.00 Библиотека - Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23) приглашает посетить мероприятие «Библиотека выходного дня». Юные читатели примут участие в работе творческой студии образовательного детского центра «Нешкола», в акции «Слово о маме» в рамках проекта «Читаленок», в мастер-классе рисования песком для детей от 4 до 7 лет и посмотреть мультфильмы, посвященные мамам. Родителей дошкольников ожидает обзор книг для чтения с детьми «Подружись с хорошей книгой».

Напомним, что День матери в России отмечается с 1998 года. В этот день принято поздравлять уже состоявшихся матерей и тех, кто готовится ими стать. Праздник закрепляет семейные устои россиян и заставляет вспомнить о значении матери в жизни человека.

Источник: Псковская Лента Новостей
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