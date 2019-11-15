Общество

Стерлядь и форель выпущены в водоемы Псковской области

Молодую стерлядь и мальки форели запустили в водоемы рыбных хозяйств Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В водоем Центральной производственной станции по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб в деревне Гаврильцево Пустошкинского района выпустили около 70 молодых особей стерляди. Поставщиком рыбы стал Осетровый рыболовный завод «Ярославский» Смоленской области.

Кроме того, водоемы садкового хозяйства «Эридан» в Дедовичском районе пополнились мальками форели. Было выпущено более 9,3 тыс мальков форели, завезенных из Тверской области.

Рыба прибыла в регион в специально оборудованных контейнерах в сопровождении необходимых ветеринарных документов. Ветеринарные врачи области осмотрели партию пресноводной рыбы, убедились в безопасности условий ее перевозки и дальнейшего содержания.

Первый заместитель председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов отметил, что вся рыба, принятая в регионы, после карантинного содержания и разведения будет реализована в Псковской области и соседних регионах.

Напомним, что Псковская область активно участвует в обмене природными ресурсами между регионами, периодически пополняя рыбоводческие фермы мальками радужной форели, карпов, щуки и другой рыбы. Так, например, в конце октября в Осиновецкой бухте Ладожского озера выпустили девять тысяч молодых особей сига, выращенных в одном из хозяйств Псковской области.