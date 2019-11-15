Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Ириной Богачевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева.

Ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова побеседуют с ней о ее депутатской деятельности, ходе реализации нацпроектов в псковском регионе, о перспективах решения актуальных проблем Островского района, о проекте областного бюджета на 2020 год, о модернизации здравоохранения региона.

Задать вопрос Ирине Богачевой можно по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.