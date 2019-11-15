Общество

В Пскове подвели итоги фотоконкурса «Моя малая родина»

В Псковскоиале Академии ФСИН Россиим фил подвели итоги фотоконкурса «Моя малая родина». Авторские фотоработы, посвященные красоте и многообразию природы Псковского края, его истории, архитектуре, культурным традициям представили студенты Псковского филиала академии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Из 87 фоторабот в финал вышли 24, которые оценивала конкурсная комиссия из числа преподавателей и студентов факультета подготовки государственных и муниципальных служащих.

По итогам голосования лучшей признана работа «Огни памяти», выполненная студенткой Владленой Ореховой. Второе место разделили Виктория Михайлова, представив на конкурс «Сумерки», и Светлана Зайцева с работой «Мой друг». Почетное третье место также у двух конкурсанток – Маргариты Захарченко «Славянские ключи» и Ульяны Васильевой «Одиночество».

Председатель жюри – декан факультета Юрий Пилявец поблагодарил всех участников конкурса и отметил его победителей и призеров, наградив их грамотами и пожелав новых творческих успехов и новых побед.