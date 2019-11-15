Общество

Новую воркаут-площадку открыли в Пскове

Вчера, 19 ноября, в Псковском агротехническом колледже, спортивное движение псковского воркаута, организация «Псков_street_workout» провели семинар на тему трезвости и выступили с мастер-классом на открытии новой воркаут-площадки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители воркаут-движения в Пскове.

Собравшаяся молодежь познакомилась с одним из видов спортивного направления, являющимся доступным и бесплатным.

После беседы состоялась торжественная церемония перерезания ленточки и открытие новой площадки. В завершении мероприятия ребята продемонстрировали различные элементы и трюки, а после поделились советами относительно тренировочного процесса.

Стоит отметить, что подобных площадок на территории Псковского региона на 2019 год установлено уже 100 штук. Проект был реализован администрацией Псковской области.