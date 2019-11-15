Общество

Власти города и общественники помогли псковичам с ограниченными возможностями здоровья

Вопрос передвижения двух инвалидов I группы, проживающих в доме №44 по улице Коммунальной в Пскове, решили представители власти и общественности. В состав выездной комиссии вошли и. п. главы Пскова Елена Полонская, член Совета Федерации РФ Елена Бибикова, представители управления строительства и капитального ремонта администрации города, социальной защиты, управляющей компании, председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова и директор регионального экспертного центра «Доступная среда» Эдуард Огинский.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, с просьбой об установке необходимых технических конструкций в подъезде обратилась жительница дома. Двое ее взрослых детей, сын и дочь, в связи с заболеванием практически обездвижены. На данный момент выйти семье на улицу помогает сосед.

В результате осмотра подъезда участники выезда пришли к выводу, что установка электрического подъемника - это дорогостоящий проект, требующий длительной реализации. Было принято решение опробовать разборный пандус или ступенькоход и привлечь к помощи социального работника, в роли которого попросили выступить соседа семьи.

На месте выяснилось, что ни разборный пандус, ни ступенькоход не подходят, так как одно из передвижных кресел - трехколесное.

В ходе обсуждения было выработано новое решение: передать семье подходящую инвалидной коляску. Технику оперативно доставили в квартиру и показали соседу семьи, как ею пользоваться.

Кроме того, управляющей компании поручили сделать у входной двери пороговый пандус или бетонный скат. А на крыльце подъезда - рассмотреть возможность установки временного пандуса. Для такого вида конструкции не требуется проект, только согласие жителей. С этой целью уже собраны необходимые подписи. По общему мнению жильцов пандус будет удобен и для мам с колясками, и для пожилых людей.