Общество

Занятие с детским психологом для волонтеров фестиваля «Кукарача» прошло в Молодежном центре

Вчера, 19 ноября, психолог отделения ранней помощи «Лим-по-по» Анна Городиская провела занятие для волонтеров детского фестиваля для детей из детских домов и интернатных учреждений «Кукарача». На встрече волонтеры учились грамотно общаться с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. На встрече были разобраны различные нестандартные педагогические ситуации, которые могут произойти на фестивале, и пути их решения, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском Молодежном центре.



Напомним, финал фестиваля «Кукарача» состоится 7 декабря в 19:00 в Городском Культурном Центре. Организатором мероприятия выступает РОО «Псковский молодежный центр» при поддержке МБУ «Псковский городской молодежный центр», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, государственного комитета по социальной защите населения Псковской области, Государственного управления образования Псковской области.