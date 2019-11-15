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Общество

Михаил Ведерников поручил подрядчику нарастить темп работ по реконструкции Красинского сельского Дома культуры

20.11.2019 12:27|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Палкинский район в среду, 20 ноября, проинспектировал ход реконструкции Красинского сельского Дома культуры. В осмотре также участвовали первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернатор Василий Осипов, заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко, глава Палкинского района Евгений Седов, руководство профильных региональных комитетов, представители подрядной организации.

Виктор Остренко рассказал губернатору, что жители населенного пункта о собственном сельском клубе мечтали уже давно и неоднократно обращались с такими просьбами к органам власти. «Это позволит организовать досуг населения, проводить внеклассные занятия для школьников. В рамках региональных программ провести столь серьезную реконструкцию здания не предоставлялось возможным, помогло федеральное финансирование», — отметил вице-спикер регионального парламента.

На реконструкцию объекта по национальному проекту «Культура» направлено около 7 млн рублей. Подрядчик — строительная компания «Строй Проф» — должна провести обустройство внутренних помещений, ремонт кровли и фасада здания, установить системы пожаротушения, сигнализации, а также заменить электропроводку, отопление и водопровод.

Представитель подрядчика доложил губернатору, что работы выполнены более чем на 60%. На улице завершается благоустройство территории, внутри помещений залиты полы, проводится внутренняя отделка.

Михаил Ведерников поручил подрядчику ускорить темпы работ, а представителям органов местного самоуправления, органов исполнительной власти региона, «Управления капитального строительства» организовать контроль за скоростью и качеством их выполнения. Дополнительный надзор глава региона предложил проводить представителям депутатского корпуса. «Срывов сроков по национальным проектам быть не должно», — резюмировал глава региона.

Представитель подрядной организации заверил губернатора, что основные строительные и ремонтные работы, за исключением установки системы вентиляции, будут завершены к 1 декабря. К 15 декабря планируется полная сдача объекта.

Кроме того, за счет проведения аукциона удалось сэкономить порядка 400 тыс рублей. Эти средства будут направлены на закупку необходимого оборудования. В следующем году из регионального и муниципального бюджетов будет выделено дополнительное финансирование на завершение фасадных работ.

Во время визита в Красино Михаил Ведерников также пообщался с активом населенного пункта. В первую очередь жители попросили оказать содействие в завершении капитального ремонта кровли дома № 2 по улице Мирной. Подрядчик начал работы слишком поздно, и некоторые квартиры оказались повреждены из-за дождей. Представитель подрядной организации заверил Губернатора, что в течение полутора недель будет полностью завершен ремонт кровли, после этого рабочие проведут в квартирах жильцов необходимые ремонты. Глава региона отметил, что берет ситуацию под свой личный контроль, а в деревню по его поручению приедет руководитель регоператора «Фонд капитального ремонта» Виктор Иващенко, чтобы детально разобраться в ситуации.

«В ближайшее время мы будем формировать список добросовестных подрядчиков, которым мы сможем доверять объемы работ по капремонту. Надеюсь, что вы не подведете и все будет выполнено качественно и в срок», — обратился Михаил Ведерников к подрядчику.

В свою очередь, жителям деревни губернатор предложил создать территориальное общественное самоуправление. «У ТОСов сейчас есть возможность получения и региональных, и федеральных грантов. Только в рамках перового регионального конкурса проектов местных инициатив ТОСы в этом году получили около 3,5 млн рублей на реализацию своих проектов», — обратил внимание жителей Михаил Ведерников.

Теги: #губернатор
Источник: Псковская Лента Новостей
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