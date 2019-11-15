Общество

Псковские производители 11 раз попадались на попытках реализовать фальсификат в других регионах

В Псковской области Роспотребнадзор нередко выявляет фальсифицированную продукцию из других регионов (из 145 проб - 25 оказались фальсификатом). При этом почти нет примеров выявления фальсифицированной продукции у местных производителей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 20 ноября, на заседании круглого стола «Бизнес и власть: пути противодействия контрафакту» сегодня, 20 ноября, сообщила начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина.

«В то же время мы получили 11 сигналов из других регионов, что там именно псковские производители пытались реализовывать фальсифицированную продукцию», - добавила она.

Жанна Брябрина также обратила внимание на недостатки федерального законодательства в области госзакупок. «Взрослый человек сегодня понимает, что пачка масла не может стоить 30-40 рублей. Но, когда проводятся конкурсы на поставку продуктов питания в учреждения социальной сфере, к сожалению, согласно федеральному закону, ключевой является заявленная цена. И зачастую такая дешевая продукция оказывается фальсификатом», - рассказала она.

При этом специалист заверила, что Роспотребнадзором принимаются меры по выявлению фальсификата, такая продукция снимается с реализации и даже уничтожается.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Пскове на площадке РСПП ПО проходит заседание круглого стола «Бизнес и власть: пути противодействия контрафакту». Его участники обсуждают актуальную проблематику, касающуюся социально-экономической значимости борьбы с контрафактной продукцией: это и предупреждение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также нанесения ущерба экономике страны.