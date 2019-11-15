Мобильный планетарий будет работать в ТРК «Акваполис»

Мобильный планетарий приглашает детей и их родителей на удивительные и захватывающие путешествия к звездам и другие увлекательные программы.
24 ноября в ТРК «Акваполис» мобильный планетарий расположится в центральном атриуме у сцены, начиная с 10.00.
Что же такое «Мобильный планетарий»?
Это научно-познавательный аттракцион, который обеспечивает полное погружение в происходящее на экране. Ведь внутри купола происходит демонстрация видеоизображения на всей внутренней поверхности на 360 градусов.
Цена билета:
- взрослый 180 рублей
- детский 130 рублей
(дети с родителями до 5 лет бесплатно)