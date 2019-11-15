Общество

Мобильный планетарий будет работать в ТРК «Акваполис»

Мобильный планетарий приглашает детей и их родителей на удивительные и захватывающие путешествия к звездам и другие увлекательные программы.

24 ноября в ТРК «Акваполис» мобильный планетарий расположится в центральном атриуме у сцены, начиная с 10.00.



Что же такое «Мобильный планетарий»?

Это научно-познавательный аттракцион, который обеспечивает полное погружение в происходящее на экране. Ведь внутри купола происходит демонстрация видеоизображения на всей внутренней поверхности на 360 градусов.

Приходите и вы получите массу положительных эмоций и бодрый заряд на всю следующую неделю.



Цена билета:

- взрослый 180 рублей

- детский 130 рублей

(дети с родителями до 5 лет бесплатно)