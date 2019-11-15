Общество

Псковские власти в борьбе с контрафактом делают акцент на межведомственном взаимодействии

В Псковской области с 2015 года работает комиссия по противодействию незаконному обороту продукции в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании круглого стола «Бизнес и власть: пути противодействия контрафакту» сегодня, 20 ноября, сообщила первый заместитель председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева.

Она подчеркнула, что работа такой комиссии очень важна для региона, поскольку речь идет о важной составляющая экономической безопасности региона, а о ее высоком уровне говорит то, что модерирует ее заседания глава региона Михаил Ведерников.

«На региональном уровне нам определены приоритетные направления - это незаконный оборот пищевой продукции, водных биологических ресурсов и товары легкой промышленности. Также серьезная проблема - незаконный оборот сельхозпродукции», - поделилась Ирина Васильева.

«Основные контрольные функции находятся у федеральных органов, перед нами же стоит задача при минимуме полномочий обеспечить межведомственное взаимодействие по проблемным вопросам. Взаимодействие, в том числе, с общественными организациями», - добавила она.

В качестве примера Ирина Васильева привела опыт совместных проверок с общественниками проводились в прошлом году - тогда проверялись местные АЗС на качество топлива и недоливы. Были найдены нарушения. Результаты были отправлены в лабораторию и в Роспотребнадзор.

Много внимания, по словам чиновника, уделяется и насущной проблеме контрафакта алкоголя. «У нас очень хороший опыт взаимодействия с УМВД России по Псковской области. В рамках заключенного соглашения мы вместе выходим на контрольные мероприятия и обмениваемся информацией о фактах правонарушений», - пояснила Ирина Васильева.

Кроме того, она поддержала идею организовать в регионе курсы по повышению правовой грамотности предпринимателей. Участники круглого стола предложили реализовать такие образовательные мероприятия для того, чтобы бизнес понимал, как оградить себя от контрафакта и какие могут быть последствия в случае реализации таких товаров.

Ирина Васильева порекомендовала участникам круглого стола взвешенно и продуманно подходить к вопросу по проработке дополнительных мер в борьбе с контрафактом. В частности, дополнительные ограничения могут навредить и добросовестным участникам рынка.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Пскове на площадке РСПП ПО проходит заседание круглого стола «Бизнес и власть: пути противодействия контрафакту». Его участники обсуждают актуальную проблематику, касающуюся социально-экономической значимости борьбы с контрафактной продукцией: это и предупреждение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также нанесения ущерба экономике страны.