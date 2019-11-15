Общество

В Моглинской школе в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям провели правовое консультирование учеников

20 ноября в Моглинской средней общеобразовательной школе в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям провели правовое консультирование школьников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, правовое консультирование проводится в течение всего учебного дня и затрагивает различные возрастные категории детей, обучающихся в образовательном учреждении.

Так, в начале учебного дня с учениками 6-х классов сотрудники ОУМВД России по Псковскому району обсудили понятия «Права. Обязанность. Ответственность».

Тему «Правовая ответственность несовершеннолетних» совместно с сотрудником прокуратуры Псковского района изучили учащиеся 9-х классов, а старшеклассники под руководством специалиста территориального отдела соцзащиты населения рассмотрели вопросы социальной защиты прав детей.

Схожая тема ответственности несовершеннолетних также будет предложена на уроках с семи- и восьмиклассниками, которые проведет инспектор по делам несовершеннолетних районного отдела полиции.