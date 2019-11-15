Общество

«Парта Героя» торжественно открыта в Стругокрасненской школе

Парта Героя Советского Союза Григория Козлова торжественно открыта 20 ноября в Стругокрасненской средней школе, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия». В образовательном учреждении она появилась благодаря партпроекту «Единой России» «Новая школа».

Сегодня потомки снова говорили о подвиге выдающегося выпускника Стругокрасненской школы. Нынешние ученики зачитали воспоминания однополчан Григория Козлова. Память победителей почтили минутой молчания. «В 2020 году исполняется 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы открываем цикл мероприятий, посвященных этой годовщине. Хочу обратиться к вам с наставлением - гордитесь своей школой и помните, что в ней учились такие великие люди», - обратилась к учащимся директор школы Ксения Долгашева.

Вместе с заместителем секретаря Псковского регионального отделения партии по проектной деятельности, председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым они открыли «Парту Героя».

«Нужно изучать историю своей страны, своего региона и малой Родины, нужно помнить своих земляков - великих людей, которые в жизни добились многого, которые были удостоены звания Героя Советского Союза или Героя России, как сейчас оно именуется. В Стругокрасненской школе тоже был такой герой - Григорий Филиппович Козлов окончил ее в 1929 году. Мне особенно приятно об этом говорить, потому что это и моя история, я тоже учился в этой школе», - сказал Александр Котов.

Всероссийская акция «Парта Героя», которую в регионах проводит партия «Единая Россия», как раз направлена на создание условий для формирования у подрастающего поколения уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему России.

В годы войны Григорий Филиппович Козлов - заместитель командира, он же инспектор-летчик по технике пилотирования и теории полетов 135-го штурмового авиационного Витебского дважды Краснознаменного полка (308-я штурмовая авиационная Краковская Краснознаменная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт).

Сражался на Северо-Западном, Брянском, 2-м и 1-м Прибалтийских, 3-м Белорусском, снова 1-м Прибалтийском и 1-м Украинском фронтах. К концу войны совершил 103 успешных боевых вылета на бомбардировку и штурмовку скоплений боевой техники и живой силы, узлов сопротивления, стратегических военных объектов, железнодорожных эшелонов. В воздушных боях лично сбил два вражеских самолета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за умелое командование группами штурмовиков, мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, майору Козлову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».