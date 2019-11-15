Общество

Псковский облсовпроф направил Александру Козловскому предложение провести круглый стол по теме: региональные законодательные акты о петициях

Псковский областной совет профессиональных союзов, в рамках подписанного соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, направил секретарю Псковского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Александру Козловскому предложение провести совместно с профсоюзной стороной, а также с привлечением экспертного сообщества круглый стол по теме: региональные законодательные акты о петициях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Мы считаем возможным, совместно проанализировать законодательную базу субъектов Российской Федерации, где приняты законодательные акты о петициях, позволяющие гражданам в большей степени быть вовлеченными в законотворческий процесс для решения той или иной проблемы», - говорится в тексте обращения.