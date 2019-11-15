Общество

Санаторий «Голубые озера» приглашает на встречу Нового года

Санаторий «Голубые озера» приглашает псковичей 31 декабря – 1 января на грандиозное новогоднее шоу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, стоимость путевки составляет 8800 рублей со взрослого (при заезде от 2 ). В стоимость двухдневного пребывания входит следующая программа: питание, праздничный ужин с развлекательной программой, танцевально-развлекательный вечер, праздничный салют, живая музыка, детская программа, подарки.

Напомним, что санаторий «Голубые озера» находится в Невельском районе Псковской области. Он расположен в сосновом бору на берегу живописного озера Малый Иван. Зимой можно покататься на лыжах, санках, взять в прокат другой спортивный инвентарь.

Получить дополнительную информацию, забронировать места и приобрести путевку можно в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по бесплатному телефону: 8-800-100-15-35 или по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинет 12.