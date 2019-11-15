Общество

В санатории «Хилово» еще остались свободные места в декабре по программе «Солидарность»

По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, еще остались свободные места на декабрьский заезд по программе «Солидарность» в санатории «Хилово». Заявки принимаются до 27 ноября как от Псковских областных организаций профсоюзов, так и от профсоюзных организаций Российской Федерации. Даты заезда фиксированные: с 14 по 25 декабря. Участие в 12-дневной программе по специальной стоимости 1 койко-дня в размере 1100 рублей.

В путевку входят проживание, питание, лечение, обязательные обучающие занятия, бесплатное пользование инвентарем проката, культурно-развлекательная программа (дополнительные сеансы бассейна, боулинга, бильярд).

В рамках программы будут проведены обучающие занятия по выбору для групп, направленные на развитие следующих компетентностей в профессиональной профсоюзной деятельности: компетентность в правовой сфере, компетентность в сфере охраны и безопасности труда, компетентность в сфере экологической безопасности, компетентность в сфере профсоюзной организационной деятельности, компетентность в сфере информационной деятельности, культурно- лингвистическая компетентность, коммуникативная компетентность, социально- психологическая компетентность, конфликтологическая компетентность, эмоционально-волевая компетентность.

Для группы будет организован трансфер из Пскова в санаторий «Хилово» и обратно стоимостью 400 рублей. Количество мест по программе ограничено. Полная оплата путевок должна быть произведена в срок до 4 декабря 2019 года.

Напоминаем, что в отдел реализации санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа можно обратиться по электронной почте: marketing@pskov-kurort.ru; по бесплатному телефону: 8-800-100-15-35 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, кабинет 12.