Общество

Санаторий «Хилово» предлагает псковичам воспользоваться скидкой 20%

Ежегодно санаторий «Хилово» проводит акцию «Скидкопад», по которой можно забронировать путевку на летний период 2020 года со значительной скидкой. Уже сейчас можно забронировать санаторно-курортное лечение или оздоровление на период с 1 июня 2020 года по 8 ноября 2020 года со скидкой в 20%.

Санаторий «Хилово» предлагает и Новогодние акции:

«Снова Новый год» - при бронировании путевки с 5 ноября до 8 января 2020 года стоимость фиксированного 8-дневного отдыха с 9-16 января 2020 года составит от 7200 рублей на человека;

А также «Крещенские каникулы» - путевки на 12 дней с 17-28 января 2020 года или с 19-30 января 2020 года, стоимость с проживанием в двухместном однокомнатном номере категории «стандарт» составит 10 тысяч 800 рублей за заезд.

В стоимость путевок входит: проживание, питание, посещения лечащего врача, медицинские услуги (ежедневно): ЛФК, трехразовый прием минеральной воды, одна из двух лечебных процедур по назначению врача: аэрофитотерапия, галокамера.

Более подробную информацию об условиях бронирования и покупки можно узнать в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по электронной почте: marketing@pskov-kurort.ru; телефонам: 8-800-100-15-35 или по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинет 12.