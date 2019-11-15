Общество

Температуры в феврале могут оказаться ниже среднемесячных на большей части Северо-Западного округа

Температуры в феврале могут оказаться ниже среднемесячных на большей части Северо-Западного округа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Газета.ру».

Он также рассказал, что в целом по России зима ожидается не холодной. Конец ноября будет очень теплым на азиатской части страны, при этом на остальной территории России температура будет в пределах нормы.

В Гидрометцентре отметили, что количество осадков зимой практически на всей территории России будет близко к норме.