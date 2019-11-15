Общество

ВЦИОМ разработает роботов для массовых опросов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) занимается разработкой роботов для проведения массовых телефонных опросов населения. Об этом в среду, 20 ноября, заявил гендиректор организации Валерий Федоров, пишут «Известия».

«Если речь идет о массовых опросах, то там, где можно, мы должны стараться заменить интервьюера роботом. Такой робот у нас уже есть, но пока его искусственный интеллект слабый. Мы ставим задачу сделать его умнее и хитрее», — цитирует его ТАСС.

Федоров также отметил, что основной проблемой в использовании робота-программы является то, что люди быстро понимают, что с ними разговаривает не человек, и бросают трубку. Поэтому сейчас искусственный интеллект решает ограниченные задачи — короткие анкеты по три-пять вопросов «пока человек не понял, что с ним говорит робот человеческим голосом».

По мнению гендиректора ВЦИОМ, улучшение искусственного интеллекта позволит расширить анкеты.