Общество

В России увеличилась доля безналичных платежей

Доля безналичной оплаты товаров и услуг увеличилась и составляет 65% от всех платежей. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе доклада в Госдуме об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020-2022 годы, сообщает «Парламентская газета».

«Пять лет назад на безналичные платежи приходилось всего 30%, и никто не верил что, ситуация изменится, но сейчас такие платежи составляют 65%, а 35% приходятся на наличные платежи», — сказала она.

По словам главы ЦБ, в 2019 году была запущена система быстрых платежей для того, чтобы обеспечить для граждан более дешевые переводы между 25 банками.

«10 из 11 крупнейших банков уже вошли в систему. Это освобождает граждан от банковского рабства, когда переводы внутри экосистемы, внутри одного банка дёшевы, а для того, чтобы сделать перевод в другой банк или даже в другой регион, нужно заплатить большую комиссию», — сказала она.

Набиуллина добавила, что сейчас Центробанк тестирует систему оплаты товаров и услуг посредством QR-кода.

«Оборудование доступно, это снижает издержки и сохраняет для наших граждан привлекательность безналичной оплаты», — отметила глава регулятора.