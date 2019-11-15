Общество

«Подстрочник» с Ириной Богачевой. ВИДЕО

Сегодня, 20 ноября, гостем очередного выпуска программы «Подстрочник» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стала депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева.

Ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова побеседовали с ней о ее депутатской деятельности, ходе реализации нацпроектов в псковском регионе, о перспективах решения актуальных проблем Островского района, о проекте областного бюджета на 2020 год, о модернизации здравоохранения региона.