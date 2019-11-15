Общество

Умерла директор ДЮСШ «Гармония» Людмила Чернышева

Сегодня утром в возрасте 68 лет умерла директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы Гармония» Людмила Чернышева. Эту информацию Псковской Ленте Новостей подтвердили в самой ДЮСШ «Гармония».

Людмила Чернышева была отличником физической культуры и спорта Российской Федерации, награждена нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Она была известным псковским тренером по гимнастке, воспитала не одно поколение успешных гимнасток.

Дата и место прощания с Людмилой Чернышевой будут сообщены позже.