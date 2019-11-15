Общество

Губернатор вручил региональным Центрам социального обслуживания ключи от новых спецавтомобилей

В рамках рабочей поездки в Палкинский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил руководству муниципальных Центров социального обслуживания ключи от 11-ти новых специализированных автомобилей. Торжественная церемония прошла в среду, 20 ноября, у здания администрации Палкинского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Михаил Ведерников напомнил, что это первая партия специализированного автотранспорта, которая поступила в регион в рамках региональной программы «Старшее поколение» по национальному проекту «Демография». Глава региона обратил внимание, что данные автомобили в сельской местности будут использоваться для перевозки маломобильных групп, пожилых граждан, а также для решения многих других социальных вопросов, которые остро стоят перед жителями удаленных населенных пунктов. «Каждый район области получит такой автомобиль. Туда, где потребность в специализированном транспорте особенно велика, будет направлено несколько машин», — заметил глава региона и пожелал социальным работникам как можно чаще получать от населения заслуженную благодарность.

Специализированные автомобили «Лада Ларгус» будут работать на базе Центров социального обслуживания в Псковском, Палкинском, Великолукском, Порховском, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Невельском, Опочецком, Островском и Печорском районах.

После передачи ключей губернатор лично ознакомился с оснащением автомобилей. Транспорт оборудован для перевозки маломобильных групп граждан и предназначается для доставки пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья из отдаленных деревень в лечебные учреждения для прохождения медицинских обследований и диспансеризации.

Напомним, что всего в этом году в рамках национального проекта «Демография» Псковская область закупила 29 автомобилей: 28 машин «Лада Ларгус» и одна «Газель Соболь». На эти цели направлено около 23 млн рублей. Остальной автотранспорт планируется передать в учреждения соцзащиты до конца этого года.