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Комитет по физической культуре администрации Пскова выражает соболезнования в связи с кончиной Людмилы Чернышевой

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова выражает соболезнования в связи с кончиной бывшего директора МБУ ДО ДЮСШ «Гармония» Людмилы Чернышевой.

Всю свою сознательную жизнь Людмила Чернышева отдала развитию художественной гимнастики в городе Пскове. После окончания Великолукского филиала Ленинградского института физической культуры им П.Ф. Лесгафта с 1976 года по 1997 год работала тренером по художественной гимнастике в ДЮСШ города Пскова, с 1997 по 2005 год работала заведующей отделением художественной гимнастики спортивного клуба «Пауэр». С 2005 года по сентябрь 2019 года являлась директором МБУ ДО ДЮСШ «Гармония». Являлась заместителем председателя Псковской областной общественной организации «Федерация художественной гимнастики».

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Имела высшую тренерскую категорию, являлась судьей первой категории по художественной гимнастике. Большое внимание уделяла развитию школы. Людмила Чернышева подготовила 15 мастеров спорта по художественной гимнастике. Ее воспитанницы достойно защищали спортивную честь города на соревнованиях различного уровня.

Светлая память о Людмиле Чернышевой навсегда сохранится в сердцах коллег, воспитанников и физкультурных работников.