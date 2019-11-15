Общество

Михаил Ведерников проконтролировал качество ремонта Палкинской средней школы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 20 ноября, посетил Палкинскую среднюю общеобразовательную школу, чтобы проконтролировать качество проведенного ремонта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Это образовательное учреждение Михаил Ведерников посещал в марте прошлого года. Тогда по поручению губернатора на срочный ремонт крыши и санузлов из резервного фонда было выделено около 400 тыс рублей. Кроме того, в этом году на капитальный ремонт кровли было направлено около 3 млн рублей федеральной субсидии.

Глава региона оценил качество ремонта санузлов, осмотрел учебные классы. Особое внимание он обратил на помещения, которые расположены на верхнем этаже здания. «Отремонтированная кровля прошла испытания сильными ливневыми дождями. Подрядчик все ремонтные работы выполнил с надлежащим качеством — ни одной протечки не было обнаружено», — рассказала главе региона директор школы Наталья Павлова.

Руководитель учреждения обратила внимание, что за счет сэкономленных средств подрядчик смог провести косметический ремонт некоторых помещений, которые ранее пострадали от протечек кровли.

По итогам осмотра Михаил Ведерников дал положительную оценку проведенным ремонтным работам, а также похвалил руководство образовательного учреждения за привлечение внебюджетных средств. В этом году в одном из учебных кабинетов была установлена новая система освещения с использованием современных светодиодных светильников. Директор обратила внимание, что на хороший уровень освещенности класса обращали внимание и специалисты Роспотребнадзора. Работу по привлечению внебюджетных средств, заметила Наталья Павлова, планируют продолжать.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Палкинский район глава региона проконтролировал и работы по благоустройству территории у районного Дома культуры. Общественное пространство было приведено в порядок в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Вокруг Дома культуры была заасфальтирована пешеходная дорожка, отремонтирована центральная лестница, ведущая к учреждению культуры, установлена небольшая спортивная площадка, а также спилены аварийные деревья в соседнем парке. На эти цели было направлено более 2,2 млн рублей.