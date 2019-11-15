Общество

Михаил Ведерников стал гостем авторской программы Владимира Легойды «Парсуна» на телеканале «Спас»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в записи программы «Парсуна» на телеканале «Спас». Он - первый глава региона, который стал собеседником Владимира Легойды - автора и ведущего проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Передача выйдет в эфир на канале «Спас» 24 ноября, в 21.10.

Михаил Ведерников и Владимир Легойда побеседуют о разных аспектах жизни и веры. Общение будет строиться по принципу знаменитой молитвы Оптинских старцев. Фундаментом разговора станут пять основных понятий - вера, надежда, любовь, терпение, прощение. Глава региона расскажет о себе и своей работе в регионе как с позиции занимаемого поста, так и с точки зрения обычного верующего человека.

«Я думаю, что эта беседа поможет сломать некоторые стереотипы о чиновниках», - так высказался о программе «Парсуна» с участием Михаила Ведерникова Владимир Легойда.

«Парсуна» - авторская передача Владимира Легойды, которая выходит на канале «Спас» около полутора лет. Гостями программы в свое время становились известные политики, спортсмены, деятели культуры и искусства, а также представители церкви. В одном из выпусков участие принимал Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Напомним, недавно Михаил Ведерников стал героем авторской программы «Картина мира» Михаила Ковальчука на телеканале «Культура».