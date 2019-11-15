Общество

Регионы могут получить методические указания по соцподдержке граждан

Федеральные органы власти могут получить право издавать для регионов обязательные к исполнению методические указания по реализации переданных субъектам РФ полномочий в сфере соцподдержки отдельных категорий граждан. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, сообщает «Парламентская газета».

Данный документ был подготовлен правительством в исполнение поручения президента Владимира Путина. Как указано в пояснительной записке, законодательный пробел в этой сфере был выявлен Контрольным управлением главы государства при проверке использования регионами субвенций при осуществлении переданных им полномочий в сфере соцподдержки.

В частности, выяснилось, что не во всех законах есть нормы, которые наделяют федеральные министерства и ведомства, ответственные за контроль и мониторинг эффективности реализации полномочий, переданных регионам, правом издавать обязательные к исполнению методические указания.

В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в восемь федеральных законов, среди которых законы «О занятости населения в РФ», «О ветеранах», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О социальной защите инвалидов в РФ» и «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольги Павловой, ко второму чтению законопроекта поступило 7 поправок. Все они носят юридико-технический характер и были поддержаны депутатами.

В третьем чтении законопроект может быть рассмотрен 21 ноября.