Общество

Госдума приняла закон о «гонорарах успеха» для адвокатов

Размер вознаграждения адвокатов ставится в зависимость от результата оказания юридической помощи. Такая норма содержится в законе, принятом Госдумой 20 ноября, сообщает «Парламентская газета».

Закон устанавливает, что адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности менее 5 лет, вправе изменить членство в адвокатской палате на основании решения совета палаты, членом которой он является, по согласованию с Федеральной палатой адвокатов. Эта норма связана с тем, что ежегодно около 1500 адвокатов меняют членство в палатах, причём большая часть из них делают это вскоре после сдачи квалификационного экзамена и приобретения статуса адвоката. Такая практика, по сути, представляет собой обход закона и требует законодательного реагирования.

Также уточняются правила создания и деятельности адвокатского бюро. В партнерском договоре такой организации будет устанавливаться иерархия партнёров и дифференциация их прав и обязанностей. О необходимости уточнения правового регулирования вопросов управления в данном виде адвокатского образования свидетельствует 15-летняя практика функционирования адвокатских бюро.

Чтобы пополнять ряды адвокатуры молодыми юристами, закон исключает действующее сегодня требование о том, что в числе учредителей коллегии адвокатов должно быть минимум два адвоката, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее 5 лет.

Устанавливается, что за соблюдением закона региональными адвокатскими палатами будет следить Федеральная палата адвокатов. Она, например, будет разбирать дисциплинарные дела, возбужденные ее президентом.

Закон также предлагает расширить перечень оснований приостановления статуса адвоката. Этот статус будет приостановлен, если адвокат обратился в адвокатскую палату с соответствующим заявлением. Эта норма позволит упростить процедуру приостановления статуса адвоката и распространить на них правила профессиональной этики.

Также в законодательство включается понятие «гонорары успеха» - условие соглашения, согласно которому размер или выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи. Это позволит получить квалифицированную юридическую помощь лицам, не располагающим на момент заключения соглашения с адвокатом денежными средствами для выплаты ему вознаграждения.