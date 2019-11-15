Общество

В Пскове закрылся ресторан-бар

Псковский ресторан-бар Limoncello закрылся. Как сообщает Центр деловой информации, предыдущий владелец продал заведение.

Напомним, объявление о продаже Limoncello было размещено на сервисе бесплатных объявлений в июле. Стоимость, указанная в объявлении, - 9 миллионов рублей.

«Помещение в долгосрочной аренде до 2025 года. Площадь 260 м2. Имеется алкогольная лицензия до декабря 2020 года, установлена дровяная печь для пиццы с отдельным дымоходом. Очень перспективный проект», - говорилось в объявлении.

Ресторан находится на перекрестке улиц Льва Толстого и Кузнецкой, в новом бизнес-центре и работает с конца прошлого года.

На сегодняшний день, по информации в официальной группе заведения ВКонтакте, Limoncello не работает.