Общество

В УМВД по Псковской области состоялся круглый стол по профилактике дистанционных преступлений

По инициативе регионального управления МВД России за круглым столом собрались представители силовых и надзорных ведомств региона, финансовых учреждений и сотовых операторов. На повестке дня стояла актуальная проблема хищений денежных средств граждан с использованием современных средств телекоммуникации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Практически ежедневно на территории области регистрируются подобные преступления. За прошедшие сутки еще 6 жителей Псковщины стали жертвами злоумышленников.

Эта встреча стала результатом серьезного анализа складывающейся практики по раскрытию и расследованию дистанционных преступлений. Несмотря на значительные сдвиги в работе по данному направлению, раскрытие этой категории преступлений вызывает еще определенные сложности, связанные с обменом значимой информацией со всеми заинтересованными структурами и организациями.

По поручению начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова разработаны конкретные предложения по повышению эффективности информационного обмена и первоочередных мер в отношении абонентов и банковских счетов, с помощью которых осуществляется преступная деятельность. Результатом сегодняшнего мероприятия станет заключение ряда соглашений с сотовыми операторами и учреждениями банковской сферы.