Общество

Скончался работник псковского образования Сергей Бельгесов

19 ноября на 61-м году ушел из жизни Сергей Бельгесов, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области.

Сергей Николаевич Бельгесов родился 1 августа 1958 года в селе Моисеево Котовского района Волгоградской области. В 1983 году окончил Высшую Комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ по специальности преподаватель истории и обществоведения. В этом же году переехал в Псков.

Трудовую деятельность начал в качестве заведующего лекторской группы Псковского обкома ВЛКСМ. С 1984 года работал вторым, далее первым секретарем Порховского райкома ВЛКСМ, Секретарем по пропаганде и агитации Псковского обкома ВЛКСМ.

1990-1992 Сергей Бельгесов работал директором школы № 14. С мая 1992 г. назначен заместителем директора ГП Центра по организации детского, семейного отдыха и оздоровления, затем заведующим общеобразовательным отделением Псковского педагогического комплекса. С 1994 г. 5 лет работал в администрации Псковской области.

С 1999 года по 2015 работал директором Профессионального училища № 7, далее ГБПОУ ПО «Псковский индустриально-технологический техникум». 2015-2017 назначен исполняющим обязанности директора ФГБПОУ «Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа».

В 2008 году его работа была отмечена почетной грамотой администрации Псковской области, в 2010 году - почетной грамотой министерства образования и науки Российской Федерации.

«Сергей Николаевич пользовался большим уважением со стороны всех, кто его знал, работал и общался с ним. В сердцах всех, кто знал Сергея Николаевича, кто общался и работал с ним, он оставил о себе самую светлую память», - отметили в комитете по образованию Псковской области и выразили соболезнование семье и родственникам в связи с тяжелой утратой.