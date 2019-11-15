Общество

На приеме у председателя Псковского облсобрания жители Струг Красных пожаловались на качество воды и дорог

В городском поселении Струги Красные провел прием граждан председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Жители округа пожаловались депутату на проблемы, связанные с водой и качеством автодорог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Житель деревни Лудони Валентин Грищенко рассказал Александру Котову о том, что в населенном пункте, расположенном на федеральной трассе, идет масштабный ремонт дорожного полотна, проведено освещение. «Теперь, как в Петербурге - красота!» - поделился он впечатлениями. В то же время обеспокоенность сельчан вызывает состояние муниципальной дороги - заасфальтированный съезд с трассы ограничивается «двумя метрами», далее к школе идет разбитая улица. Подсыпки щебнем хватает ненадолго, а новый асфальт местные власти не обещают.

Присутствующий на приеме заместитель главы администрации района Сергей Андреев подтвердил, что лимиты на капитальный ремонт в следующем году уже сформированы, но есть возможность подправить дорогу в текущем режиме, а основательные работы запланировать на более поздний срок. Александр Котов пообещал помочь в решении этого вопроса.

Вторая проблема, которую обозначил Валентин Грищенко, касалась водоснабжения. По мнению жителя деревни, часть системы водоснабжения еще прослужит долго, но водонапорную башню надо прочистить, а часть ржавых труб заменить на современные полиэтиленовые.

Глава городского поселения Струги Красные Владимир Михайловский согласился, что такие меры будут действенными - подобный опыт уже есть. Александр Котов предложил включить объект в программу «Чистая вода».

Также с проблемой водоснабжения было связано обращение жительницы Новой Деревни Надежды Яковлевой. Пенсионерка рассказала, что общественный колодец несколько лет назад оказался на земельном участке, отданном в долгосрочную аренду. «Мы его красили каждый год, следили за чистотой, а теперь надо ходить на чужую территорию и разрешения спрашивать», - добавила Надежда Яковлева.

Сергей Андреев уточнил, что арендатор участка не против, чтобы жители деревни продолжали пользоваться колодцем, но старожилы настаивают, чтобы привычный всем порядок был восстановлен.

Александр Котов согласился, что жители деревни имеют право пользоваться общим колодцем, как и десять и двадцать лет назад. И если решить конфликтную ситуацию по-соседски не удалось, необходима помощь представителей власти.

Напомним, также в ходе поездки председатель Собрания депутатов посетил Струго-Красненскую среднюю школу, где в этот день была открыта «Парта Героя», и осмотрел классы, оборудованные в рамках проекта «Цифровая образовательная среда». В двух кабинетах выполнен ремонт и установлено оборудование - интерактивные доски и ноутбуки.

Александр Котов обратил внимание, что один из обновленных кабинетов был его классом, когда он пошел в школу. «Надо же, в моем классе! А тогда здесь была доска, покрытая линолеумом», - поделился он воспоминаниями. Директор школы Ксения Долгашева рассказала, что детям очень нравятся занятия, а учителям - новые возможности школы.

Начальник управления образования Татьяна Герасимова рассказала Александру Котову, что район попал в проект «Цифровая образовательная среда» в числе восьми муниципальных образований. В перспективе в деревне Новоселье и во Владимирском Лагере появятся две «Точки роста», еще одна чуть позже - в Лудонях.