Общество

Михаил Ведерников призвал глав районов Псковской области ответственнее подходить к реализации нацпроектов

Ответственнее подходить к реализации национальных проектов на местах, четко соблюдать сроки выполнения запланированных мероприятий призвал глав муниципальных образований губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, об этом руководителей муниципалитета Михаил Ведерников попросил 20 ноября, в рамках выездного совещания по вопросам реализации нацпроектов «Образование» и «Демография».

В заседании, которое прошло в здании Палкинской средней школы, приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова и председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. В режиме видеоконференции - главы муниципальных образований.

Подводя предварительные итоги реализации нацпроектов, Михаил Ведерников сделал особый акцент на показателях нескольких федеральных проектов. Он напомнил, что в этом году была введена в эксплуатацию новая школа в Дно, еще два учебных заведения планируется открыть в Великих Луках и Псковском районе. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию 9 объектов дошкольного образования, которые позволят дополнительно создать свыше 1,3 тысячи мест для детей раннего возраста. Причем, работа по открытию новых детских садов будет продолжаться. До 2021 года создадут еще свыше 1,1 тысячи дошкольных мест. В рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка» завершаются ремонты 20-ти спортивных залов сельских школ.

«Основная задача - выполнить все намеченное без срывов и нареканий. Работа ведется масштабная, при возникновении сложностей я готов подключаться к их решению в ручном режиме», - отметил глава региона.

О перспективах развития системы образования доложил Александр Седунов. Руководитель регионального Комитета по образованию обратил внимание, что области предстоит сделать качественный рывок по повышению уровня обучения детей. «В рамках нацпроектов не только строятся и модернизируются школы, но и открываются "Точки роста", центры "Цифровой образовательной среды", "Кванториумы". Все это позволит расширить познания детей в области точных наук», - заметил Александр Седунов.

Руководитель комитета сообщил, что к 2024 году во всех сельских школах области появятся Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». «В первую очередь это не отремонтированное помещение, а новое современное оборудование: мобильный класс, принтер, квадрокоптер, шлемы виртуальной реальности и многое другое. Такие кабинеты должны постоянно работать, поэтому важно регулярно повышать квалификацию учителей», - подчеркнул Александр Седунов. Кроме того, в рамках регионального проекта «Развитие цифровой образовательной среды» более 40 школ технически апробировали подключение к высокоскоростному интернету. И в следующем году модернизация интернет-сетей в школах будет продолжена.

В ходе обсуждения глава региона поручил руководителям муниципалитетов активнее вести работу по поиску подрядчиков по реализации мероприятий в рамках нацпроектов. «Когда более двух раз на конкурс никто не выходит, значит необходимо вести работу по поиску организации, разговаривать с крупными строительными компаниями. Со следующего года мы будем внимательнее относиться к таким случаям и передавать средства в те районы, где готовы реализовать проект», - подчеркнул Михаил Ведерников.

О реализации федеральных проектов нацпроектов на местах доложили главы Палкинского, Псковского, Пыталовского и Островского районов. Они отметили, что работа по осуществлению основных мероприятий идет в плановом режиме. Особое внимание руководители муниципалитетов обратили на контроль за строительством учебных учреждений, помощь в реализации программы по консультированию родителей и наполнению «Навигатора дополнительного образования».

Напомним, что в рамках рабочей поездки в Палкинский район глава региона в первую очередь уделил внимание именно реализации национальных проектов. Михаил Ведерников проконтролировал ход реконструкции Красинского сельского Дома культуры. Средства на проведение работ (около 7 миллионов рублей) выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура». Губернатор также оценил качество дорожных работ в муниципалитете. Так, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведена в порядок автодорога к деревне Вернявино. Также в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проведено благоустройство территории у районного Дома культуры в Палкино.