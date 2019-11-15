Общество

На публичных слушаниях одобрили инициативу дополнить правозащитные полномочия администрации Пскова

Публичные слушания по проекту решения Псковской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Псков» состоялись под председательством и.п. главы Пскова Елены Полонской. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципалитета, заседание состоялось 19 ноября.

«Участники собрания рассмотрели инициативу прокурора города дополнить полномочия администрации Пскова в области обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан и наделить ее правом определения вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также мест отбывания обязательных работ, если осужденный не имеет основного места работы, и внести соответствующие изменения в устав муниципального образования», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что после обсуждения участники публичных слушаний единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать депутатам Псковской городской Думы рассмотреть данный проект на очередной сессии.