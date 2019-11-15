Общество

На набережной Великой больше 300 псковских учащихся выстроились в слоган «Жизнь!»

В рамках второго этапа оперативно-профилактической операции «Дети России - 2019» на набережной реки Великой в Пскове состоялся совместный флешмоб. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В мероприятии приняли участие старшеклассники из средней школы №1 имени Л.М.Поземского, студенты колледжа ПсковГУ, областного колледжа искусств, колледжа профессиональных технологий, кооперативного техникума и волонтеры антинаркотического движения управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Более 300 юных псковичей, построившись, сформировали фигуру в форме слогана: "Жизнь!"», - отметили в пресс-службе.

Инициатором этой акции выступило УМВД России по Псковской области. В ведомстве добавили, что помощь в оформлении мероприятия оказала Псковская митрополия. Собравшиеся «вооружились» 250 красными воздушными шарами и фотографировались на фоне красочного баннера «Цени свою жизнь: общайся без сигарет, веселись без алкоголя, мечтай без наркотиков!».

От лица организаторов выступили начальник отдела главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России полковник полиции Ольга Гребешкова и начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов. Они призвали собравшихся всегда придерживаться здорового образа жизни и руководствоваться следующим девизом: «Нам не нужна наркомания, нам не нужна зависимость! Мы выбираем жизнь и говорим: «наркотикам - нет!».

В пресс- службе отметили, что подобные профилактические акции направлены, прежде всего, на предупреждение немедицинского потребления наркотиков и формирование антинаркотического мировоззрения в молодежной среде.