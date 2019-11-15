Общество

Полицейские и волонтеры рассказали о безопасности на дороге детям из Опочецкой школы-интерната

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области совместно с добровольцами «Посели добро в своём сердце», волонтерами-медиками, в рамках «Дня правовой защиты детей», посетили Опочецкую школу-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области, встреча состоялась 20 ноября, началась с дружеской встречи, а затем продолжилась уже с обсуждением вопросов, касающихся дорожной безопасности.

«Инспектор УГИБДД Мария Иванова в ходе беседы с несовершеннолетними участниками дорожного движения рассказала об основных ошибках, которые допускают на дорогах ребята. Также, отметила и особую важность ношения световозвращающих элементов в темное время суток», - сообщили в ведомстве. Также в управлении добавили, что эксперты коснулись и вопроса управления двухколесным видом транспорта: велосипедом и мопедом.

«Дети активно отвечали на вопросы и показали отличные знания правил дорожного движения. В ходе мероприятия ребята также узнали и о том, как правильно оказывать первую медицинскую помощь. Об этом им рассказал студент 2 курса ПсковГУ, представитель Всероссийского общественного движения волонтёры-медики Олег Пантюхин», - отметили в управлении.

Помимо этого, в УГИБДД уточнили, что в конце беседы ребятам был продемонстрировал фильм «Трудности перехода», а также вручены сувениры.

«Доброта - это душевное качество человека, которое выражается в нежном, заботливом отношении к другим людям, в стремлении сделать что-то хорошее, помочь им. Госавтоинспекция Псковской области надеется, что сегодняшний день принёс детям массу положительных эмоций и они, как помощники автоинспекторов, помогут воспитать законопослушных участников дорожного движения!», - заключили в ведомстве.