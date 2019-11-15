Общество

Поезда и самолеты в России планируют обеспечить интернетом

В России планируют создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, - автомобили, поезда и самолеты.

Она также позволит в режиме реального времени управлять беспилотниками. Соответствующий проект одобрен рабочей группой «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщили «Известиям» в пресс-службе НТИ.

По задумке авторов, проектируемая система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). К 2022 году планируется создать первый экспериментальный сегмент такой сети из 10 ретрансляторов с радиусом действия каждого в 150 км.

Соруководитель рабочей группы «Аэронет» Сергей Жуков рассказал «Известиям», что на транспортном средстве будет расположен шлюз (декодирующее устройство), который позволит подключиться к высокоскоростному интернету через любой привычный пользователю интерфейс связи - Wi-Fi, 4G и т.д.

Как пояснили в пресс-службе НТИ, вышки сотовой связи посылают сигнал во все стороны, поэтому он рассеивается. Создаваемое оборудование - за счет диаграммы направленности объемной активной фазированной антенной решетки - будет «целиться» в конкретное абонентское устройство.

По оценкам авторов проекта, емкость рынка доступа в интернет только на железной дороге составляет 21,5 млрд рублей в год. Еще 4,95 млрд может принести авиатранспорт. Доступ в Сеть в воздухе предлагается предоставлять по фиксированному тарифу в 300 рублей.

К 2025 году экспериментальный сегмент сети планируется развернуть в Геленджике, а первый опытный район - на направлении Москва-Адлер. Источник «Известий», знакомый с деталями проекта, говорит, что одна вышка на начальном этапе будет стоить порядка 2 млн рублей.