Общество

Дорожный рабочий в Пскове зарабатывает почти на 20 тысяч рублей меньше, чем в Москве

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты дорожных рабочих в 70 крупнейших городах России. В этот список попал и Псков.

Так, по данным Superjob, дорожный рабочий в Пскове в среднем получает 33 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 50 000 рублей в месяц, а петербургский - 46 000 рублей.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 36 000 рублей, Великий Новгород - 33 000 рублей, Смоленск - 33 000 рублей, Ленинградская область - 39 000 рублей в месяц.