Общество

В СЗФО в 2019 году выявлено 205 «черных кредиторов» и 20 финансовых пирамид

С начала 2019 года отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России выявил на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) 205 «черных кредиторов» - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам, а также физических лиц, так называемых ростовщиков. Больше всего нелегальных кредиторов было обнаружено в Архангельской области (54), Санкт-Петербурге (37), Вологодской области (37), Калининградской области (21) и Республики Карелия (14), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Кроме того, установлено 20 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО: 13 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, пять – в Калининградской и две – в Архангельской области.

В Санкт-Петербурге выявлены также семь нелегальных форекс-дилеров и два нелегальных страховых брокера.

«Самое распространенное нарушение - это «черное кредитование». Как правило, речь идет об индивидуальных предпринимателях, физических лицах – ростовщиках, а также о юридических лицах, в том числе утративших статус МФО и продолжающих выдавать займы населению. Среди нарушителей также есть организации, которые оказывают псевдоломбардные услуги или выдают займы по залог ПТС, а также работают по схеме «обратного лизинга», - отмечает начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Алина Газалова.

На основании материалов, переданных СЗГУ в правоохранительные органы, уже возбуждено восемь уголовных дел (5 – о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), 2 - о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), 1 – о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Кроме того, возбуждено 121 дел об административных правонарушениях, в том числе 79 – за незаконную выдачу потребительских займов (ст. 14.56 КоАП РФ) и 15 по фактам нарушений законодательства о рекламе. Доменным регистраторам направлено 33 обращения для прекращения работы доменов, связанных с нелегальными финансовыми организациями, а в Федеральную налоговую службу - об исключении из ЕГРЮЛ 47 юридических лиц.

За девять месяцев 2019 года Северо-Западное главное управление Банка России направило в правоохранительные органы и органы исполнительной власти Псковской области 10 обращений о деятельности нелегальных организаций на финансовом рынке.

По обращениям, направленным СЗГУ Банка России, в 2019 году в Псковской области возбуждено 4 дела об административных правонарушениях и одно дело о нарушении закона о рекламе, 3 судебных решения уже вынесено.

По результатам рассмотрения обращений Северо-Западного ГУ за незаконную выдачу потребительских займов привлечены к ответственности три должностных лица. Двое из них незаконно выдавали займы с последующим возмещением за счет средств материнского капитала. Третий, индивидуальный предприниматель, выдавал займы под залог бытовой и иной техники, не имея лицензии на деятельность ломбарда.

Сейчас за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов (ст. 14.56 КоАП) предусмотрено наложение штрафа: для должностных лиц в размере 20-50 тыс. руб., для юридических лиц - 200- 500 тыс. руб.

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы планируется внести поправки, предусматривающие специальную уголовную ответственность для нелегальных кредиторов и значительное увеличение штрафов, напомнила Алина Газалова.

«Взаимодействие с правоохранительными органами очень важно. Однако именно граждане могут заметить мошеннические схемы на начальной стадии, так как реклама таких организаций начинается в интернете на популярных ресурсах и в социальных сетях. Ее можно заметить и на уличных рекламных вывесках и объявлениях. Раннее информирование о мошенниках позволит уменьшить ущерб от их деятельности», - подчеркнул заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров.

На сайте Банка России в разделе «Анонимное информирование» можно оставить информацию о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.