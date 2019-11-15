Общество

В псковских «Магнитах» появились бонусные карты

В магазинах «Магнит» в Пскове покупателям начали предлагать карты лояльности. Карта, на которой предлагается копить баллы, стоит 25 рублей. Впрочем, до 31 декабря ее вручат бесплатно за покупку от 500 рублей, пишет «МК в Пскове».

Бонусы будут начислять по следующей схеме - 0,5% от суммы покупки. То есть если покупка - на 1000 рублей, то на карту начислят 5 бонусов. Один бонус - это 1 рубль, то есть с тысячи на карту упадет 5 рублей. Активным покупателям, сумма покупок которых за месяц превысит 5000 рублей, в следующем месяце будут начислять на карту 1%, при сумме покупок от 10000 рублей - 2%.

Карты лояльности покупателям в Пскове, Петербурге и других городах Северо-Запада начали предлагать с 19 ноября. Карты действуют в магазинах «Магнит» и «Магнит Косметик».