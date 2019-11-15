Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Старт «недели №1»
Певица Zivert впервые в Пскове
Вкусные мероприятия
Путь к сердцу машины
Новогодние программы для детей
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Монобизнес vs. многопрофильность
Здоровый хлеб со скидкой
Ликвидация меховых изделий
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
«Бригадный Подряд» в Пскове
Да будет свет!
Где отпраздновать корпоратив?
Мембранные сапоги Nordman
Плати за ЖКУ удобно
 
 
 
ещё Общество 15.11.2019 15:315 Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ 21.11.2019 09:480 Эксперты: Выгодно ли продлевать новогодние каникулы за счет ежегодного отпуска 21.11.2019 09:320 Курсанты и студенты псковской Академии ФСИН познакомились с историей пограничной охраны 21.11.2019 09:220 В СЗФО в 2019 году выявлено 205 «черных кредиторов» и 20 финансовых пирамид 21.11.2019 09:150 В псковских «Магнитах» появились бонусные карты 21.11.2019 09:140 Ирина Богачева: Вопросов к регоператору ТКО меньше не становится
 
 
 
Самое популярное 15.11.2019 08:434 Фото Семенович в купальнике взбудоражило фанатов 19.11.2019 17:2819 Петербургский политтехнолог Петр Бычков может занять пост в администрации Псковской области 15.11.2019 15:315 Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ 14.11.2019 21:287 В Пскове стали реже ходить городские автобусы 14.11.2019 19:0324 Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы Печорского района
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Эксперты: Выгодно ли продлевать новогодние каникулы за счет ежегодного отпуска

21.11.2019 09:48|ПсковКомментариев: 0

Приближаются новогодние каникулы, и многие работники думают, не продлить ли их за счет ежегодного отпуска. Такое право у работников есть. Как есть и одно «но»: присоединить часть отпуска к праздникам - значительно потерять в деньгах

Фото: phototechno / iStock

Эксперты портала hh.ru по просьбе «Российской газеты» рассчитали, насколько может уменьшиться январский доход, если сотрудник решит продлить отдых. Итак, из-за праздников в январе 2020 года всего 17 рабочих дней. Разделите свою зарплату на 17 и вы получите стоимость одного рабочего дня. Например, если вы получаете 50 тысяч рублей в месяц, то один рабочий день в январе будет стоить 2941 рубль.

Допустим, вы решили взять неделю оплачиваемого отпуска, скажем с 9 по 17 января, то доход за январь будет состоять из двух частей: зарплата и отпускные. Отпускные рассчитываются на основе среднего заработка: для этого доход за год (12 зарплат плюс все выплаты) делим на 12 месяцев и на 29,3 (среднекалендарное число дней).

Если премий вы не получали, не болели и в командировках не были, то отпускные по этой формуле при зарплате в 50 тысяч будут равны 1706 рублям в день, а за 9 дней отпуска набежит 15 358 рублей.

Теперь посчитаем зарплату за январь. Она платится не за календарные дни, а за рабочие. Из-за отпуска на рабочем месте вы проведете 10 дней (один день, напомним, стоит 2941 рублей). Значит, за январь вы получите: 29 411 рублей зарплаты и 15 358 рублей отпускных. Итого - 44 770 рублей. Если б отпуска не было, вам бы начислили все те же 50 тысяч.

Если присоединить к каникулам девять дней ежегодного отпуска, доход за январь может снизиться более чем на десять процентов.

Но если потеря дохода вас не пугает и вам все равно хотелось бы продлить новогодние каникулы за счет отпуска, трудовое законодательство не помеха. Однако, как уточняют в Роструде, для этого должно быть соблюдено несколько условий.

По Трудовому кодексу право на отпуск за первый год работы возникает у сотрудника уже через шесть месяцев непрерывной деятельности у одного работодателя. Можно уйти в отпуск и раньше - по соглашению сторон.

Отпуск за второй и последующие годы работы может быть предоставлен в любое время в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

Если человек работает у физического лица или индивидуального предпринимателя, порядок предоставления отпусков определяется по соглашению с работником.

Таким образом, сотрудник может пойти в отпуск в любое время, в том числе с 9 января, если это было заранее прописано в графике отпусков или оговорено с работодателем - физическим лицом, уточняют в Роструде. За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен - под роспись.

31 декабря - выходной?

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал официальное распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря.

Сделано это было исключительно ради женщин, работающих в администрации. «Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», - заявил он на аппаратном совещании в администрации региона.

Глава региона также рекомендовал исполнительным органам власти и органам местного самоуправления предусмотреть аналогичный порядок организации рабочего времени.

Жители Томска восприняли решение с воодушевлением. «Люди постарше помнят времена, когда о длинных выходных и речи не было - 31 рабочий день, 2 января - снова на работу, - вспоминает томичка Татьяна Зарубина. - А сейчас другие приоритеты: семья, друзья, вечер в кругу близких. У людей будет возможность встретить Новый год спокойно, а не впопыхах». «Мы эту идею поддержали с большим удовольствием, - рассказала "РГ" руководитель департамента потребительского рынка области Наталия Забавнова. - Новый год - это прежде всего семейный праздник. А выходной позволит не только подготовиться к нему как следует, но и провести время со своими родными и близкими».

Для Кузбасса подобная инициатива уже традиция - здесь 31 декабря объявляется оплачиваемым выходным днем для бюджетников уже не первый год. Несколько лет назад губернатор области предложил и руководителям предприятий последовать этому примеру (если производственный процесс позволяет). Тем более что в предпраздничный день люди все равно думают не о работе, а о приятных хлопотах, спешат поздравить родных и близких.

Федор Куприянов, адвокат: «Государственные праздники в России устанавливаются законами. Но в нашей стране нерабочие праздничные дни могут быть как федеральные, так и сугубо региональные. В 2019 году 31 декабря - повсеместно считается рабочим днем. Вероятно, еще можно успеть в конкретном регионе по установленной там процедуре принять законодательный акт и учредить новый региональный праздник, к примеру, "Предпразднество Нового года". Но устанавливая региональный нерабочий праздник, любой руководитель должен понимать - такой день отдыха и веселья может быть только один для всех граждан региона».

Нельзя выделить отдельно праздник для мужчин, например, накануне 23 февраля, или день отдыха исключительно для женщин, например, перед 8 марта.

Если же что-то подобное кто-то придумает, то обиженные граждане противоположного пола тут же побегут в суд с заявлениями о дискриминации и юридически окажутся совершенно правы.

Конституция России запрещает дискриминацию. «Неодинаковый» для всего населения региона праздник любой суд неизбежно признает несоответствующим основному закону страны.

Важно подчеркнуть, что рабочее время государственных и муниципальных служащих регулируется их личным контрактом, а у работников, занятых в народном хозяйстве, - индивидуальными и коллективными трудовыми договорами. Если для какого-то из таких работников будет объявлен дополнительный праздник, то их трудовые договоры подлежат перезаключению.

Фактически будет иметь место перенос законного нерабочего дня с января на более ранний срок - 31 декабря, что Трудовым кодексом не предусмотрено.

Тот факт, что начальник просто разрешил кому-то не выходить на работу 31 декабря, это вопрос не трудовых правоотношений. Кстати, если руководитель отпустил сотрудника отдохнуть, то обязать его позже отработать - плохая идея. Надзорное ведомство будет против вольного трактования Трудового кодекса.

Юридически правильным для администрации было бы сообщить работникам, обязательно всем, что сотрудники имеют возможность подать работодателю индивидуальные заявления о предоставлении им отпуска на 31 декабря с последующей отработкой в установленную в организации дату.

Татьяна Пономарева, кандидат юридических наук: «Каждый работодатель вправе предоставить своим работникам дополнительный выходной день с сохранением средней заработной платы. В этом случае не произойдет ухудшения условий труда в сравнении с трудовым законодательством, а это главный критерий любых инициатив нормотворчества работодателя. Также не потребуется сложных документарных процедур согласования переноса рабочего дня с 31 декабря на другой день, для обхода запрета работы в выходной день, установленного статьей 113 Трудового кодекса РФ».

«Российская газета», подготовили Наталья Козлова, Наталья Граф

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 144 человека
21.11.2019, 09:570 Электромобили предложили пустить на полосы общественного транспорта 21.11.2019, 09:570 На обочине трассы Р-23 «Псков» нашли труп мужчины 21.11.2019, 09:480 Эксперты: Выгодно ли продлевать новогодние каникулы за счет ежегодного отпуска 21.11.2019, 09:320 Курсанты и студенты псковской Академии ФСИН познакомились с историей пограничной охраны
21.11.2019, 09:220 В СЗФО в 2019 году выявлено 205 «черных кредиторов» и 20 финансовых пирамид 21.11.2019, 09:150 В псковских «Магнитах» появились бонусные карты 21.11.2019, 09:140 Ирина Богачева: Вопросов к регоператору ТКО меньше не становится 21.11.2019, 09:090 Дорожный рабочий в Пскове зарабатывает почти на 20 тысяч рублей меньше, чем в Москве
21.11.2019, 09:030 Фильм про Чикатило снимут в России 21.11.2019, 08:550 Мотоциклист попал в ДТП в бежаницком селе Кудеверь 21.11.2019, 08:510 В России застройщиков планируют обязать сдавать бюджетное жилье с мебелью 21.11.2019, 08:461 Нетрезвая водитель «Тойоты» врезалась в «Мерседес» в Пскове
21.11.2019, 08:450 Русскоязычный центр образования откроет ПсковГУ в Финляндии 21.11.2019, 08:300 Полицейские и волонтеры рассказали о безопасности на дороге детям из Опочецкой школы-интерната 21.11.2019, 08:180 Поезда и самолеты в России планируют обеспечить интернетом 21.11.2019, 08:070 Взглянуть по-новому на восстание декабристов предложат зрителям областной киносети
21.11.2019, 07:580 МИД России ответил на призыв эстонского политика «вернуть территории» 21.11.2019, 00:280 Глава Российской гильдии пекарей развеял мифы о хлебе с плесенью 21.11.2019, 00:080 Псковские приставы выдворили из России 17 нелегалов из Вьетнама 20.11.2019, 23:481 На набережной Великой больше 300 псковских учащихся выстроились в слоган «Жизнь!»
20.11.2019, 23:181 Дуров раскритиковал WhatsApp: Приложение используется как троянский конь 20.11.2019, 22:580 Псковская полиция провела антинаркотический рейд по студенческим общежитиям 20.11.2019, 22:380 Псковская дзюдоистка Елизавета Степанова стала призером международных соревнований в Сенегале 20.11.2019, 22:181 При воинском храме Александра Невского пройдет лекция о кавалерах ордена князя
20.11.2019, 21:5516 Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории 20.11.2019, 21:350 На публичных слушаниях одобрили инициативу дополнить правозащитные полномочия администрации Пскова 20.11.2019, 21:150 Росгвардейцы задержали псковича, совершившего хищение из магазина 20.11.2019, 20:550 Мутации, вызывающие диабет, выявят ученые ПсковГУ с коллегами из Эстонии и Санкт-Петербурга
20.11.2019, 20:3512 Михаил Ведерников призвал глав районов Псковской области ответственнее подходить к реализации нацпроектов 20.11.2019, 20:140 ЦБ решил уравнять комиссии за переводы внутри одного банка и межбанковские 20.11.2019, 20:040 ПсковГУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей 20.11.2019, 19:560 На приеме у председателя Псковского облсобрания жители Струг Красных пожаловались на качество воды и дорог
20.11.2019, 19:360 На перекрестке улиц Коммунальная и Западная столкнулись «ВАЗ» и полицейская машина 20.11.2019, 19:260 В ближайшее время в Пскове появится центр тестирования ГТО 20.11.2019, 19:0610 Почему врачи становятся депутатами, рассказала Ирина Богачева 20.11.2019, 18:460 В Пскове ДТП на перекрестке Советской и Свердлова тормозит автомобильное движение
20.11.2019, 18:264 Реплика Донецкого: МузееФИКЦИЯ 20.11.2019, 18:170 Лесовозы продолжают ездить по дороге Заянье — Шавково в Плюсском районе, несмотря на запрет 20.11.2019, 18:060 Фракция «Яблоко» не будет поддерживать проект регионального бюджета на 2020 год 20.11.2019, 17:550 Без осадков пройдет четверг в Псковской области
20.11.2019, 17:500 В санатории «Хилово» еще остались свободные места в декабре по программе «Солидарность» 20.11.2019, 17:401 В Пскове закрылся ресторан-бар 20.11.2019, 17:350 Участницы «Мисс Псков» устроили гала-шоу в Хилово 20.11.2019, 17:330 В УМВД по Псковской области состоялся круглый стол по профилактике дистанционных преступлений
20.11.2019, 17:312 Скончался работник псковского образования Сергей Бельгесов 20.11.2019, 17:180 Госдума приняла закон о «гонорарах успеха» для адвокатов 20.11.2019, 17:140 В Пскове ДТП затрудняет движение на перекрестке Коммунальной и Восточного проезда 20.11.2019, 17:060 Регионы могут получить методические указания по соцподдержке граждан
20.11.2019, 16:510 Госуслуги в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 20.11.2019, 16:370 Псковский баянист стал лауреатом международного конкурса в Санкт-Петербурге 20.11.2019, 16:285 Наталья Тудакова: Губернатор дал грамотные и компетентные ответы на все вопросы «Справедливой России» про бюджет-2020 20.11.2019, 16:261 Михаил Ведерников стал гостем авторской программы Владимира Легойды «Парсуна» на телеканале «Спас»
20.11.2019, 16:200 Интерактив: Падающий привет от социал-демократов 20.11.2019, 16:150 Ирина Богачева: Областной закон о наказах избирателей эффективен 20.11.2019, 16:120 Глава района о ремонте новоржевского стадиона: Согласна с выводами о крайне низком качестве работ 20.11.2019, 16:050 Супружескую пару из Новосокольников обокрала знакомая
20.11.2019, 15:560 Псковская продукция будет представлена на XVII Международной дипломатической Рождественской благотворительной ярмарке в Литве 20.11.2019, 15:553 Всемирная туалетная организация хочет провести саммит в России 20.11.2019, 15:481 Губернатор вручил региональным Центрам социального обслуживания ключи от новых спецавтомобилей 20.11.2019, 15:480 Михаил Ведерников проконтролировал качество ремонта Палкинской средней школы
20.11.2019, 15:411 Комитет по физической культуре администрации Пскова выражает соболезнования в связи с кончиной Людмилы Чернышевой 20.11.2019, 15:360 Псковский облсовпроф направил Александру Козловскому предложение провести круглый стол по теме: региональные законодательные акты о петициях 20.11.2019, 15:320 Более 600 тыс. рублей отдали жители Псковского региона мошенникам за один день 20.11.2019, 15:264 На месте «R-16» в Пскове откроется новый ночной клуб
20.11.2019, 15:233 Санаторий «Голубые озера» приглашает на встречу Нового года 20.11.2019, 15:080 В Моглинской школе в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям провели правовое консультирование учеников 20.11.2019, 15:062 Ирина Богачева: Цифры, заложенные в проект бюджета Псковской области на 2020 год, вселяют оптимизм 20.11.2019, 15:020 Температуры в феврале могут оказаться ниже среднемесячных на большей части Северо-Западного округа
20.11.2019, 15:012 Заявка на финансирование работ на Гремячей башне будет отправлена комитетом в срок - Наталья Тихомирова 20.11.2019, 14:500 ВЦИОМ разработает роботов для массовых опросов 20.11.2019, 14:400 Умерла директор ДЮСШ «Гармония» Людмила Чернышева 20.11.2019, 14:310 Губернатор положительно оценил качество ремонтных работ на дороге к Вернявино
20.11.2019, 14:270 ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными 20.11.2019, 14:180 «Подстрочник» с Ириной Богачевой. ВИДЕО 20.11.2019, 14:160 Компания «Алок»: Здоровые коровы для здорового бизнеса 20.11.2019, 14:081 В России увеличилась доля безналичных платежей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.