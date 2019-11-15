Общество

В Госдуме предложили создать пункты обогрева для бездомных

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением организовать пункты обогрева бездомных людей, чтобы они не погибли зимой. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

Свое предложение депутат адресовал МЧС России и министру Евгению Зиничеву. Он считает, что пункты обогрева можно создать на базе ведомства, когда температура воздуха в России будет ниже -10°C.

По мнению Милонова, бездомным потребуется помощь МЧС, так как благотворительные и социальные организации уже не справляются.

«Государство обязано заботиться обо всех гражданах в сложных периодах жизни», — напомнил Милонов.

Он подчеркнул, что частью русской культуры всегда было гуманное и человечное отношение к ближнему.