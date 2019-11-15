Общество

Врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов удостоен золотого знака отличия ГТО

Сегодня на базе спортивной школы «Юность» в городе Пскове руководитель центра тестирования ГТО Александр Камезин вручил врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктору Леонову золотой знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Готов к труду и обороне (ГТО) – это обязательный физкультурно-спортивный комплекс испытаний на силу, быстроту, гибкость и выносливость, который нацелен на повышение уровня физического воспитания населения России, а также пропаганду здорового образа жизни жителей страны.

Руководитель территориального органа выполнил нормативы еще в августе 2019 года и спустя несколько месяцев заслуженная награда была вручена ее обладателю.

В число испытаний комплекса ГТО, которые Виктор Владимирович успешно выполнил, вошли: бег на дистанции 30 метров, 2 километра и кросс по пересеченной местности на 3 километра. Также в зачет принимались подтягивания на перекладине, упражнения на пресс и гибкость, после которых состоялась стрельба из пневматической винтовки и плавание на 50 метров.

Успешно сдав нормативы ГТО, врио начальника ведомства данным действием предложил всему личному составу последовать его личному примеру. Инициатива встретила живой отклик среди руководства сотрудников УФСИН России по Псковской области, принять участие в мероприятии уже изъявили желание несколько человек.