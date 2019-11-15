Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Где отпраздновать корпоратив?
Певица Zivert впервые в Пскове
Ликвидация меховых изделий
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Вкусные мероприятия
Да будет свет!
Старт «недели №1»
Путь к сердцу машины
Здоровый хлеб со скидкой
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Мембранные сапоги Nordman
Монобизнес vs. многопрофильность
«Бригадный Подряд» в Пскове
Новогодние программы для детей
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 15.11.2019 15:315 Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ 21.11.2019 11:110 Forbes оценил заработки российских звезд в Instagram 21.11.2019 11:060 В 2020 году россияне смогут устраиваться на работу онлайн 21.11.2019 11:001 В Госдуме предложили создать пункты обогрева для бездомных 21.11.2019 10:470 За последние месяцы псковичи чаще всего искали предложения о работе для бухгалтеров 21.11.2019 10:270 Следователи регионального управления приняли участие в Дне правовой помощи детям
 
 
 
Самое популярное 15.11.2019 08:434 Фото Семенович в купальнике взбудоражило фанатов 19.11.2019 17:2820 Петербургский политтехнолог Петр Бычков может занять пост в администрации Псковской области 15.11.2019 15:315 Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ 14.11.2019 21:287 В Пскове стали реже ходить городские автобусы 14.11.2019 19:0324 Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы Печорского района
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Следователи регионального управления приняли участие в Дне правовой помощи детям

21.11.2019 10:27|ПсковКомментариев: 0

20 ноября в Псковской области состоялся День правовой помощи детям, родителям, законным представителям, который проводится ежегодно по решению Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» во всех субъектах Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, данная инициатива служит примером межведомственного взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти с целью защиты прав и законных интересов детей.

В Псковской области в мероприятии приняли участие представители следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, управления Минюста России по Псковской области, прокуратуры Псковской области, управления социальной защиты населения Псковской области, управления образования Псковской  области, Главного государственного управления юстиции по Пскову и Псковской области, УМВД России по Псковской области, адвокатской и нотариальной  палат Псковской области, Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям по всей области работали «консультативные пункты» по оказанию юридической помощи детям, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также родителям, опекунам, усыновителям и иным законным представителям.

Специалисты и сотрудники данных ведомств совместно провели лекции, семинары, круглые столы, дискуссии, профилактические беседы по правовым вопросам, оказали юридические консультации в общеобразовательных школах, лицеях, Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей по всей области.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 160 человек
21.11.2019, 11:290 Сайт налоговой службы - самый популярный среди всех сайтов госуслуг 21.11.2019, 11:170 Для чего необходимо вносить сведения о границах населенных пунктов? 21.11.2019, 11:160 Онлайн обжалование штрафов ГИБДД не будет запущено в 2019 году 21.11.2019, 11:150 В Пскове за незаконную вырубку леса осужден военнослужащий
21.11.2019, 11:110 Forbes оценил заработки российских звезд в Instagram 21.11.2019, 11:060 В 2020 году россияне смогут устраиваться на работу онлайн 21.11.2019, 11:001 В Госдуме предложили создать пункты обогрева для бездомных 21.11.2019, 11:000 На Юбилейной в Пскове столкнулись автобус и грузовик
21.11.2019, 10:480 Активисты ОНФ сообщили в прокуратуру об исчезнувшей через несколько недель дорожной разметке в Пскове 21.11.2019, 10:470 За последние месяцы псковичи чаще всего искали предложения о работе для бухгалтеров 21.11.2019, 10:270 Следователи регионального управления приняли участие в Дне правовой помощи детям 21.11.2019, 10:134 На запуск российского аналога «Википедии» потратят на старте 2 млрд рублей
21.11.2019, 10:060 Врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов удостоен золотого знака отличия ГТО 21.11.2019, 09:570 Электромобили предложили пустить на полосы общественного транспорта 21.11.2019, 09:570 На обочине трассы Р-23 «Псков» нашли труп мужчины 21.11.2019, 09:480 Эксперты: Выгодно ли продлевать новогодние каникулы за счет ежегодного отпуска
21.11.2019, 09:320 Курсанты и студенты псковской Академии ФСИН познакомились с историей пограничной охраны 21.11.2019, 09:220 В СЗФО в 2019 году выявлено 205 «черных кредиторов» и 20 финансовых пирамид 21.11.2019, 09:150 В псковских «Магнитах» появились бонусные карты 21.11.2019, 09:140 Ирина Богачева: Вопросов к регоператору ТКО меньше не становится
21.11.2019, 09:090 Дорожный рабочий в Пскове зарабатывает почти на 20 тысяч рублей меньше, чем в Москве 21.11.2019, 09:032 Фильм про Чикатило снимут в России 21.11.2019, 08:550 Мотоциклист попал в ДТП в бежаницком селе Кудеверь 21.11.2019, 08:510 В России застройщиков планируют обязать сдавать бюджетное жилье с мебелью
21.11.2019, 08:462 Нетрезвая водитель «Тойоты» врезалась в «Мерседес» в Пскове 21.11.2019, 08:450 Русскоязычный центр образования откроет ПсковГУ в Финляндии 21.11.2019, 08:300 Полицейские и волонтеры рассказали о безопасности на дороге детям из Опочецкой школы-интерната 21.11.2019, 08:180 Поезда и самолеты в России планируют обеспечить интернетом
21.11.2019, 08:070 Взглянуть по-новому на восстание декабристов предложат зрителям областной киносети 21.11.2019, 07:580 МИД России ответил на призыв эстонского политика «вернуть территории» 21.11.2019, 00:280 Глава Российской гильдии пекарей развеял мифы о хлебе с плесенью 21.11.2019, 00:080 Псковские приставы выдворили из России 17 нелегалов из Вьетнама
20.11.2019, 23:482 На набережной Великой больше 300 псковских учащихся выстроились в слоган «Жизнь!» 20.11.2019, 23:181 Дуров раскритиковал WhatsApp: Приложение используется как троянский конь 20.11.2019, 22:580 Псковская полиция провела антинаркотический рейд по студенческим общежитиям 20.11.2019, 22:380 Псковская дзюдоистка Елизавета Степанова стала призером международных соревнований в Сенегале
20.11.2019, 22:181 При воинском храме Александра Невского пройдет лекция о кавалерах ордена князя 20.11.2019, 21:5516 Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории 20.11.2019, 21:350 На публичных слушаниях одобрили инициативу дополнить правозащитные полномочия администрации Пскова 20.11.2019, 21:150 Росгвардейцы задержали псковича, совершившего хищение из магазина
20.11.2019, 20:550 Мутации, вызывающие диабет, выявят ученые ПсковГУ с коллегами из Эстонии и Санкт-Петербурга 20.11.2019, 20:3513 Михаил Ведерников призвал глав районов Псковской области ответственнее подходить к реализации нацпроектов 20.11.2019, 20:140 ЦБ решил уравнять комиссии за переводы внутри одного банка и межбанковские 20.11.2019, 20:040 ПсковГУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей
20.11.2019, 19:560 На приеме у председателя Псковского облсобрания жители Струг Красных пожаловались на качество воды и дорог 20.11.2019, 19:360 На перекрестке улиц Коммунальная и Западная столкнулись «ВАЗ» и полицейская машина 20.11.2019, 19:260 В ближайшее время в Пскове появится центр тестирования ГТО 20.11.2019, 19:0610 Почему врачи становятся депутатами, рассказала Ирина Богачева
20.11.2019, 18:460 В Пскове ДТП на перекрестке Советской и Свердлова тормозит автомобильное движение 20.11.2019, 18:265 Реплика Донецкого: МузееФИКЦИЯ 20.11.2019, 18:170 Лесовозы продолжают ездить по дороге Заянье — Шавково в Плюсском районе, несмотря на запрет 20.11.2019, 18:060 Фракция «Яблоко» не будет поддерживать проект регионального бюджета на 2020 год
20.11.2019, 17:550 Без осадков пройдет четверг в Псковской области 20.11.2019, 17:500 В санатории «Хилово» еще остались свободные места в декабре по программе «Солидарность» 20.11.2019, 17:401 В Пскове закрылся ресторан-бар 20.11.2019, 17:350 Участницы «Мисс Псков» устроили гала-шоу в Хилово
20.11.2019, 17:330 В УМВД по Псковской области состоялся круглый стол по профилактике дистанционных преступлений 20.11.2019, 17:312 Скончался работник псковского образования Сергей Бельгесов 20.11.2019, 17:180 Госдума приняла закон о «гонорарах успеха» для адвокатов 20.11.2019, 17:140 В Пскове ДТП затрудняет движение на перекрестке Коммунальной и Восточного проезда
20.11.2019, 17:060 Регионы могут получить методические указания по соцподдержке граждан 20.11.2019, 16:510 Госуслуги в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 20.11.2019, 16:370 Псковский баянист стал лауреатом международного конкурса в Санкт-Петербурге 20.11.2019, 16:285 Наталья Тудакова: Губернатор дал грамотные и компетентные ответы на все вопросы «Справедливой России» про бюджет-2020
20.11.2019, 16:261 Михаил Ведерников стал гостем авторской программы Владимира Легойды «Парсуна» на телеканале «Спас» 20.11.2019, 16:200 Интерактив: Падающий привет от социал-демократов 20.11.2019, 16:150 Ирина Богачева: Областной закон о наказах избирателей эффективен 20.11.2019, 16:120 Глава района о ремонте новоржевского стадиона: Согласна с выводами о крайне низком качестве работ
20.11.2019, 16:050 Супружескую пару из Новосокольников обокрала знакомая 20.11.2019, 15:560 Псковская продукция будет представлена на XVII Международной дипломатической Рождественской благотворительной ярмарке в Литве 20.11.2019, 15:553 Всемирная туалетная организация хочет провести саммит в России 20.11.2019, 15:481 Губернатор вручил региональным Центрам социального обслуживания ключи от новых спецавтомобилей
20.11.2019, 15:480 Михаил Ведерников проконтролировал качество ремонта Палкинской средней школы 20.11.2019, 15:411 Комитет по физической культуре администрации Пскова выражает соболезнования в связи с кончиной Людмилы Чернышевой 20.11.2019, 15:360 Псковский облсовпроф направил Александру Козловскому предложение провести круглый стол по теме: региональные законодательные акты о петициях 20.11.2019, 15:320 Более 600 тыс. рублей отдали жители Псковского региона мошенникам за один день
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.