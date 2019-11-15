Общество

Следователи регионального управления приняли участие в Дне правовой помощи детям

20 ноября в Псковской области состоялся День правовой помощи детям, родителям, законным представителям, который проводится ежегодно по решению Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» во всех субъектах Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, данная инициатива служит примером межведомственного взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти с целью защиты прав и законных интересов детей.

В Псковской области в мероприятии приняли участие представители следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, управления Минюста России по Псковской области, прокуратуры Псковской области, управления социальной защиты населения Псковской области, управления образования Псковской области, Главного государственного управления юстиции по Пскову и Псковской области, УМВД России по Псковской области, адвокатской и нотариальной палат Псковской области, Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям по всей области работали «консультативные пункты» по оказанию юридической помощи детям, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также родителям, опекунам, усыновителям и иным законным представителям.

Специалисты и сотрудники данных ведомств совместно провели лекции, семинары, круглые столы, дискуссии, профилактические беседы по правовым вопросам, оказали юридические консультации в общеобразовательных школах, лицеях, Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей по всей области.