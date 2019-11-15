Общество

За последние месяцы псковичи чаще всего искали предложения о работе для бухгалтеров

Аналитики компании HeadHunter изучили более 10 434 запросов соискателей из Псковской области на hh.ru, связанных с поиском работы, и узнали, к каким сферам рынка труда проявляют интерес в регионе.

Чаще всего кандидаты искали предложения о работе для бухгалтеров (1 569 запросов) и позиции, связанные с программированием на «Python» (690 запросов). В два раза меньше запросов вакансий для водителей (331 запрос). Работа «С ежедневной зарплатой» (143 запроса), «На дому» (140 запросов), «Временная» (118 запросов), «На выходные» (139 запросов) и «Вечерняя» (140 запросов) интересовала 2% соискателей. Популярны вакансии для администраторов (200 запросов) и инженеров (242 запроса).

Стоит отметить, что наибольший интерес соискатели из Псковской области проявили к вакансиям, связанным с позицией курьера: «Курьер в офис», «Водитель-курьер», «Курьер с ежедневной оплатой», «Пеший курьер», «Вечерний курьер», «курьер» (более 300 запросов).

Кроме того, кандидаты ищут «работу мечты» в конкретных городах (более 170 запросов «Псков») и компаниях (146 запросов «Банк»).

Важен для соискателей и формат работы: «Разовая» (56 запросов), «Удаленная работа» (75 запросов), «Договорная работа» (154 запроса).

За основу исследования были взяты поисковые запросы соискателей из Псковской области в августе-сентябре на hh.ru.