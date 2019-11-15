Общество

В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

Уже в начале 2020 года в МВД создадут подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилла Смурова.

По его словам, срок по созданию таких подразделений — 10 января 2020 года, работа уже ведется. «Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена», — заявил Смуров. Он также рассказал, что могут быть приняты поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков в Сети. Этот вопрос прорабатывается.

Президент России Владимир Путин в конце октября поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду употребления наркотиков в Интернете. МВД 8 ноября сообщило о разработке поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по пропаганде наркотиков в Сети.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в ведомстве будут созданы подразделения по борьбе с преступлениями в IT, в том числе в Интернете. Соответствующий документы он поручил подготовить до 30 декабря.