Общество

Больше половины российских путешественников не покупают еду в поездах

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, как его клиенты относятся к еде, которую предлагают в поездах. Оказалось, что только 37,1% пассажиров совершают покупки в вагоне-ресторане или кафе. Остальные либо берут еду с собой, либо находят другие причины, по которым никогда не приобретают её в поездах, сообщили Псковской Ленте Новостей в сервисе OneTwoTrip.

Чаще всего путешественники покупают в вагонах-ресторанах и кафе основные блюда — этот ответ выбрали 24,9% опрошенных. На втором месте по популярности напитки (23,9%). Холодные закуски берут 15,2% пассажиров, салаты — 14,7%, а 11,7% предпочитают супы. Меньше всего путешественники любят в поездах гарниры — их регулярно выбирают лишь 9,6% опрошенных.

Большинство клиентов OneTwoTrip, которые никогда не покупают еду в поезде, просто берут перекус или обед с собой: так ответили 46,4% путешественников, а ещё 9,2% привыкли есть перед поездкой. 21,9% объясняют, что им не нравится вкус предлагаемой еды. 3,4% считают, что цены в вагонах-ресторанах завышены. Некоторые не покупают готовые блюда, поскольку обладают особенностями пищевого поведения.

14,8% пассажиров поездов, которые никогда не покупают еду в вагоне-ресторане, объясняют это тем, что привыкли в поезде не есть. Причём некоторые отметили, что в принципе не думают о питании, так как предпочитают в дороге спать.

4,3% опрошенных затруднились назвать причину, по которой они никогда не едят в поезде.

Опрос проходил на сайте OneTwoTrip. В нём приняли участие 1730 человек.