Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Ведут эфир Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко.

Сегодня в центре их внимания:

Партийная жизнь страны, в частности, грядущие съезды «Единой России» и «Яблока», а также сдувшаяся активность «Справедливой России» и ЛДПР.

Проект Псковской Ленты Новостей «100 самых влиятельных псковичей»

Ситуация в региональном медиапространстве.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.