Общество

Инквизиция станет главной темой «Дилетанта» в декабре

Борьба с еретиками превратилась для испанских монархов в очень выгодный способ пополнения казны. Доказательством вины в ереси для инквизиции служило личное признание, а обвинение в ереси стало универсальным приговором перед отправкой любого неугодного на костёр. В методах добычи таких признаний при помощи изощрённых пыток испанские инквизиторы оказались непревзойдёнными мастерами. Святая инквизиция проводила расследования путём допросов с применением пыток.

Были придуманы самые разные приспособления, призванные помочь подозреваемым признаться в преступлениях против веры. Изабелла Кастильская, величайшая правительница в истории Испании, сыграла ключевую роль в создании кровавой испанской инквизиции. В антикатолической пропаганде, в первую очередь в Голландии, инквизиторы, а заодно и вообще все испанцы представали обезумевшими изуверами. Как только на Руси христианство стало официальной религией, так почти сразу появились те, кого церковь не желала считать истинно верующими. Сегодня фильмы об инквизиции — далеко не всегда драма, ужасы или трагедия.

В декабрьском номере Александр Кибовский в рубрике «Опознание» рассказывает о том, какое неожиданное открытие было сделано при изучении портрета знаменитого адмирала графа Гейденав Государственном мемориальном музее А. В. Суворова в Петербурге, Алексей Кузнецов в «Процессе» – о московском серийном убийца начала ХХ века, а Дмитрий Быков в «Портретной галерее» публикует переведенное им автобиографическое стихотворение Леона Фелипе. В рубрике «Мода и политика» взглянуть на женские чулки как на стратегическое сырье, а на «Детской площадке» попытаться ответить на девять вопросом о Брунгильде, королеве франков.

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