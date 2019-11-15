Общество

Кадастровая палата Псковской области проводит для граждан занятия в школе электронных услуг

Кадастровая палата Псковской области проводит занятия школы электронных услуг - дважды в неделю по вторникам и четвергам с 16:00 до 18:00. В школе помогают всем желающим освоить все сервизы, предоставляемые Росреестром. Об этом сообщила и.о. начальника отдела обеспечения ведения ЕГРН, нормализации баз данных и инфраструктуры пространственных данных филиала Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области Тимофеева Наталья Анатольевна в общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 21 ноября.

Она рассказала, что в школе могут быть организованы как индивидуальные занятия, так и групповые. Проект реализуется с конца прошлого года, он начался с того, что обучал органы местного самоуправления. Сейчас школа доступна для всех желающих.

В планах у школы организовать выезды в районы для того, чтобы проводить выездное обучение. В целом, отмечается, что если у ученика есть базовые навыки использования компьютера, то никаких трудностей обучение не вызовет.

В школе также рассказывают, как не выходя из дома получить информацию об объектах недвижимости, консультируют о том, какой формат документов необходим при подаче, в каких случаях необходимо использовать электронную подпись и многое другое.